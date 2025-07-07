Стала известна причина блэкаута в Чехии

Причиной блэкаута в Чехии послужили технические причины. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек новостному порталу Denikn.

По его словам, "постепенно ситуация с электроснабжением налаживается". Вместе с тем компании - операторы национальной энергосети сообщили, что проблемы с поставками электричества наблюдаются сейчас только в северных кварталах Праги. Полностью снабжение будет восстановлено, предположительно, к концу пятницы.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал прекращение поставок электричества на части территории республики чрезвычайной ситуацией. "Блэкаут произошел по технической причине. Можем подтвердить, что ни о какой кибератаке речь не идет. Действительно речь шла о причине технического характера", - сказал он в ходе брифинга по итогам заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций.

По информации чешских СМИ, во второй половине дня 4 июля сбои произошли на 8 из 44 распределительных станций национальной энергосистемы, а НПЗ в городе Литвинов на северо-западе страны работает в аварийном режиме в условиях перебоев с электричеством.