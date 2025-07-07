Силуанов призвал БРИКС создать собственные страховые компании

Странам БРИКС нужно создавать страховые компании для достойной конкуренции с западными. На это обратил внимание министр финансов России Антон Силуанов по итогам заседания совета управляющих Нового банка развития (создан странами - членами БРИКС).

"Хочу отметить, что поддерживается тема перестрахования. Мы понимаем важность создания дополнительной страховой емкости среди участников нашего объединения, так как видим, что ключевые страховые компании сегодня - это компании стран Запада. И понимаем, что нам необходимо создавать собственные страховые организации, которые могли бы достойно конкурировать и помогать нашим компаниям, прежде всего, компаниям-перевозчикам, которые нуждаются в использовании страховых инструментов, причем глобального масштаба", - сказал он при общении с журналистами.

Министр также заявил, что по итогам встречи 5 июля министров финансов стран БРИКС будет найден консенсус договора о страховом инструменте. "Другие инициированные Россией механизмы находятся в процессе проработки. Они не простые, но мы намерены отстаивать свои позиции", - указал он.