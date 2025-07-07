Начальники Генштабов США, Японии и РК проведут встречу в Сеуле

Начальники генеральных штабов Японии, США и Южной Кореи проведут переговоры в Сеуле на следующей неделе, сообщило в пятницу министерство обороны Японии. Цель переговоров - укрепление сотрудничества на фоне растущих проблем в сфере безопасности, таких как ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Генерал Ёсихидэ Ёсида, начальник Объединённого штаба министерства обороны Японии, присоединится к своим американским и южнокорейским коллегам, генералу Дэну Кейну и адмиралу Ким Мён Су для проведения переговоров, на которых будет обсуждаться ситуация с региональной безопасностью, сообщили в министерстве.

По данным министерства, три страны также могут выступить с совместным заявлением.

По данным министерства, трёхдневная поездка Ёсиды в Южную Корею, которая начнётся в следующую среду, станет первым визитом главы Объединённого штаба Японии с 2010 года.

Это также будут первые трёхсторонние переговоры с участием высокопоставленных военных с тех пор, как в июне к власти в Южной Корее пришёл президент Ли Чжэ Мён.

Аналогичные трёхсторонние переговоры по вопросам обороны прошли в Токио в июле прошлого года, в ходе которых три страны договорились «укреплять мир и безопасность на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Между тем, нынешнее совещание пройдет на фоне серьезных разногласий между США и Японией в вопросе увеличения расходов на оборону.

Как сообщают японские СМИ, госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе отменил свои визиты в Токио и Сеул под предлогом напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее, как сообщила Financial Times, Токио отменил намеченные на 1 июля переговоры в Вашингтоне по формуле «2+2», в которых должны были принять участие с японской стороны министр иностранных дел Такэси Ивая, министр обороны Гэн Накатани, а с американской - госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. По информации газеты, на решение отменить это мероприятие повлияло требование США увеличить японские расходы на оборону до 3 %.

Отменил свой визит в Гаагу на саммит НАТО и премьер-министр Японии Сигеру Исиба.

В рамках текущего плана по наращиванию оборонного потенциала Министерство обороны Японии уже выделило значительные суммы - 5 триллионов иен (около 34,6 миллиарда долларов) на пять лет для создания «противоракетной обороны», включая ракеты большой дальности, и ещё 3 триллиона иен (около 20,7 миллиарда долларов) на интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, включая строительство кораблей, оснащённых системой перехвата ракет «Иджис». Общие расходы Японии на оборону в текущем финансовом году составляют 9,9 триллиона иен (около 68,4 миллиарда долларов, примерно 1,8% ВВП), что явно приближается к целевому показателю в 2%, который Япония обязуется достигнуть к 2027 году.

Однако США оказывают всё большее давление на Японию, требуя от неё ещё дальнейшего увеличения расходов. 21 июня официальный представитель Пентагона Шон Парнелл настоятельно рекомендовал азиатским союзникам Америки, в том числе Японии, увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, третий по значимости чиновник Пентагона, неоднократно предлагал Японии увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП. Кроме того, 20 июня некоторые британские СМИ сообщили, что Колби призвал правительство Японии установить целевой показатель на уровне 3,5% от ВВП.

В контексте этих сообщений представитель японского правительства заявил: «К нам никогда официально не обращались с подобными просьбами», но намекнул, что скрытое давление действительно существует, добавив, что в правительстве США есть люди, которые настаивают на увеличении расходов, сообщает газета Mainichi.