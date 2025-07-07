Казахстан в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025" представит певец Amre (Ернар Садирбаев). Соответствующее сообщение распространило российское посольство в Казахстане.

"Казахстан на конкурсе "Интервидение-2025" в Москве представит Amre!" - сказано в сообщении.

Садирбаев - выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, лауреат международных фестивалей и конкурсов. Он поет в стилях поп, поп-классик, латино и R&B.

Президент России Владимир Путин 3 февраля текущего года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.