В Ереване проходит шествие в поддержку бизнесмена Карапетяна

В центре Еревана началось шествие в поддержку, арестованного в Армении российского предпринимателя Самвела Карапетяна, которого местные правоохранители обвиняют якобы в призывах к захвату власти, передает ТАСС.

Несколько тысяч людей собрались в одном из парков в центре армянской столицы с призывом к властям освободить Карапетяна, и шествием отправились к зданию Службы Национальной безопасности (СНБ) страны, где содержится бизнесмен. В акции участвуют оппозиционные политические силы, депутаты парламента от оппозиционных фракций, общественно-политические деятели и простые граждане, не поддерживающие нынешние действия властей страны.

Согласно организаторам, маршрут шествия пройдет по центральным улицам Еревана от проспекта Маштоца до улицы Налбандяна, где находится здание СНБ Армении. Отмечается, что это мирная акция в поддержку заключенного под стражу мецената Карапетяна и Армянской апостольской церкви. Перед началом шествия собравшиеся прочитали молитву "Отче наш".

Ранее Совет по защите Самвела Карапетяна уже сообщал, что митинг и намеченное шествие согласованы с мэрией Еревана и МВД республики.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".