Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 июля 2025 / 13:55
КОТИРОВКИ
USD
07/07
78.8354
EUR
07/07
93.0103
Новости часа
Трамп сообщил, что Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
Москва
7 июля 2025 / 13:55
Котировки
USD
07/07
78.8354
0.0000
EUR
07/07
93.0103
0.0000
Начальники Генштабов США, Японии и РК проведут встречу в Сеуле
Начальники Генштабов США, Японии и РК проведут встречу в Сеуле
4 июля 2025 / 21:14
Политолог Журавлев о признании Россией Афганистана
Политолог Журавлев о признании Россией Афганистана
4 июля 2025 / 19:07
В обострении отношений России и Азербайджана есть турецкий след
В обострении отношений России и Азербайджана есть турецкий след
4 июля 2025 / 19:03
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
В Ереване проходит шествие в поддержку бизнесмена Карапетяна
4 июля 2025 / 20:18
В Ереване проходит шествие в поддержку бизнесмена Карапетяна
© Официальный YouTube-канал 24TV/ТАСС

В центре Еревана началось шествие в поддержку, арестованного в Армении российского предпринимателя Самвела Карапетяна, которого местные правоохранители обвиняют якобы в призывах к захвату власти, передает ТАСС.

Несколько тысяч людей собрались в одном из парков в центре армянской столицы с призывом к властям освободить Карапетяна, и шествием отправились к зданию Службы Национальной безопасности (СНБ) страны, где содержится бизнесмен. В акции участвуют оппозиционные политические силы, депутаты парламента от оппозиционных фракций, общественно-политические деятели и простые граждане, не поддерживающие нынешние действия властей страны.

Согласно организаторам, маршрут шествия пройдет по центральным улицам Еревана от проспекта Маштоца до улицы Налбандяна, где находится здание СНБ Армении. Отмечается, что это мирная акция в поддержку заключенного под стражу мецената Карапетяна и Армянской апостольской церкви. Перед началом шествия собравшиеся прочитали молитву "Отче наш".

Ранее Совет по защите Самвела Карапетяна уже сообщал, что митинг и намеченное шествие согласованы с мэрией Еревана и МВД республики.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Позже по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба". 

Начальники Генштабов США, Японии и РК проведут встречу в Сеуле
Начальники Генштабов США, Японии и РК проведут встречу в Сеуле
Политолог Журавлев о признании Россией Афганистана
Политолог Журавлев о признании Россией Афганистана
В обострении отношений России и Азербайджана есть турецкий след
В обострении отношений России и Азербайджана есть турецкий след
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
11:43
Трамп сообщил, что Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA
11:29
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:14
Число жертв наводнения в Техасе достигло 80
10:59
Стоимость нефти Brent уменьшилась на 1% после решения ОПЕК+
10:43
Путин уверен, что его дружная команда может все
10:32
Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
10:15
Лавров отметил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля
22:26
Медведев заявил, что Россия гордится героями СВО
21:58
CNN: Трамп поговорил по телефону с Макроном и Мелони
21:39
Скончался автор музыки к "Секретным Материалам" Марк Сноу
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения