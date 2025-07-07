Евросоюз выделил Молдавии первый транш помощи в размере €270 млн

Европейский союз выделил Молдавии первый транш помощи в размере €270 млн из программы в €1,9 млрд в обмен "на проведение реформ". Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Молдавия.

"Сегодня мы объявляем о выделении €270 млн помощи в рамках плана роста Молдавии, которая выполнила свои обязательства по реформам, а Евросоюз выполняет свои обязательства по помощи", - отметила она.

Фон дер Ляйен уточнила, что это "первый транш из программы в €1,9 млрд".