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ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%
4 июля 2025 / 20:52
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 78%
© Артем Геодакян/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78,5%. Опрос проводился в период с 23 по 29 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% опрошенных (минус 0,8 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 1 п. п. и составляет 75,3%", - следует из данных исследования.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 48,9% респондентов (минус 2,6 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 49,7% участников опроса (минус 2,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,3% сограждан (минус 1,6 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,3%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,7%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,5%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,5%, КПРФ - 9,7%, ЛДПР - 11,2%, "Справедливой России - За правду" - 3,5%, "Новых людей" - 6,4%. 

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