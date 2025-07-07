Ван И убежден, что война не решит иранскую проблему

Война не разрешит проблему вокруг ядерной программы Ирана, а бомбардировки США атомных объектов исламской республики грозят ядерной катастрофой. На этом акцентировал внимание глава МИД Китая Ван И в ходе совместной пресс-конференции в Париже с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

"Бесцеремонные бомбардировки США ядерных объектов суверенного государства Иран могут повлечь за собой ядерную катастрофу, за которую заплатит весь мир", - подчеркнул Ван И. Война "не способна решить иранскую проблему", добавил он.

Китайский министр также выразил уверенность в том, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие. Вместе с тем он подтвердил, что Пекин уважает право Тегерана на мирное использование атомной энергии. "Сила не приносит настоящего мира и может открыть ящик Пандоры", - предостерег дипломат.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика провела контратаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре. Перемирие между Израилем и Ираном начало действовать 24 июня.