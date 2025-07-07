Американский композитор Марк Сноу, 15-кратный номинант на премию "Эмми", автор главной темы к телесериалу "Секретные материалы" (The X Files, 1996-2018) скончался на 79-м году жизни. Об этом информировал журнал The Variety.

По данным издания, Сноу ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут.

Он также написал музыку для сериалов "Тайна Смолвиля" (Smallville, 2001-2017), "Говорящая с призраками" (Ghost Whisperer, 2005-2010), "Супруги Харт" (Hart to Hart, 1979-1984) и других проектов.

Мартин Фултерман родился 26 августа 1946 года в Бруклине, США. В 10 лет он начал заниматься фортепиано и получил образование в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусств. После непродолжительной музыкальной карьеры Фултерман переехал в Лос-Анджелес, где взял псевдоним Марк Сноу и создал свою дебютную композицию для сериала "Новички" (The Rookies, 1972-1976).