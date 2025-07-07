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Политика
CNN: Трамп поговорил по телефону с Макроном и Мелони
4 июля 2025 / 21:58
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп провел в пятницу телефонные разговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом информировал телеканал CNN.
Сведений о продолжительности и содержании контактов к настоящему времени не приводится.
Ранее на этой неделе Макрон и президент России Владимир Путин переговорили по телефону впервые почти за три года. И в Кремле, и в Елисейском дворце общение лидеров назвали содержательным.
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