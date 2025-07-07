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Политика
Медведев заявил, что Россия гордится героями СВО
4 июля 2025 / 22:26
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о гордости страны за героев специальной военной операции (СВО).
"Вы, несомненно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Россия вами гордится", - сказал он, выступая перед участниками второго потока программы "Время героев".
По словам политика, сегодня ветераны спецоперации, поступившие на программу подготовки управленческих кадров, открывают "дверь в другой мир". "От того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - указал он, обращаясь к участникам "Времени героев".
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