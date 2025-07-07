Медведев заявил, что Россия гордится героями СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о гордости страны за героев специальной военной операции (СВО).

"Вы, несомненно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Россия вами гордится", - сказал он, выступая перед участниками второго потока программы "Время героев".

По словам политика, сегодня ветераны спецоперации, поступившие на программу подготовки управленческих кадров, открывают "дверь в другой мир". "От того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - указал он, обращаясь к участникам "Времени героев".