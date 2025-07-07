Лавров отметил, что ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Увеличение госдолга США вышло из-под контроля, а доверие к американской валюте в условиях незаконных санкций было подорвано. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии саммита БРИКС в формате "аутрич".

"Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась из-за незаконных односторонних санкций, применения доллара в качестве оружия для "наказания". Доверие к американской валюте было подорвано", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам главы МИД РФ, еще одним негативным фактором послужило "стремительное нарастание долгового бремени". Он отметил, что с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности увеличилось с 22 до 59. "Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. В США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает демонстрировать рост", - указал Лавров.

XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии. В его повестке - вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления безопасности и мира.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В январе текущего года членство в БРИКС получила Индонезия.