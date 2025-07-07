Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно видеть, как американский миллиардер Илон Маск "слетел с катушек". Об этом он написал в Truth Соц. сети, комментируя планы предпринимателя по созданию политической партии.

"Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах, - кажется, система не предназначена для этого", - указал глава Белого дома, отметив, что подобные политические силы провоцируют "разлад и хаос".