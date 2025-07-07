Путин уверен, что его дружная команда может все

"Команда Путина" благодаря своей сплоченности добьется всего задуманного. Уверенность в этом выразил сам президент России Владимир Путин при общении с участником Народного фронта, помогающим бойцам в условиях боевых действий.

Активист Дмитрий рассказал главе государства о гуманитарной миссии, которую он с товарищами проводит в освобождаемых российскими ВС городах. Волонтеры Народного фронта помогают как бойцам, так и мирному населению, способствуют воссоединению семей.

"Вам спасибо", - обратился российский лидер к активисту, одетому в защитного цвета толстовку Народного фронта с надписью "Команда Путина" на сердце. Президент накрыл вышитые буквы ладонью и произнес: "Все у нас получится. Потому что мы - команда".