Стоимость нефти Brent уменьшилась на 1% после решения ОПЕК+

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне к началу торгов 7 июля снизилась более чем на 1% и составила $67,7 за баррель.

По состоянию на 01:01 мск, стоимость нефти Brent опускалась на 1,05% и торговалась на уровне $67,79 за баррель.

К 01:28 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $67,8 за баррель (-1.04%), фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2025 года снижался на 0,81%, до $65,96 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Некоторое время назад восемь стран ОПЕК+ приняли решение нарастить производство в августе на 548 тыс. б/с, это эквивалентно изначальному плану по росту добычи на 4 месяца. Согласно размещенному на сайте ОПЕК заявлению, решение было принято ввиду нынешних устойчивых фундаментальных факторов на нефтяном рынке, которые отражаются в низких мировых запасах.