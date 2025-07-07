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Общество
Число жертв наводнения в Техасе достигло 80
7 июля 2025 / 11:14
© EPA/ LARRY W. SMITH/ТАСС
Не менее 80 человек погибли в американском штате Техас из-за наводнения, вызванного ливнями и разливом реки Гуадалупе. Об этом информировал телеканал CNN.
Согласно данным газеты The New York Times, в результате происшествия пропавшими без вести числятся свыше 40 человек, в то время как 28 тел все еще не опознаны.
Некоторое время назад президент США Дональд Трамп анонсировал свое посещение пострадавшего от наводнения штата 11 июля. В минувшее воскресенье он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Днем ранее в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
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