Число жертв наводнения в Техасе достигло 80

Не менее 80 человек погибли в американском штате Техас из-за наводнения, вызванного ливнями и разливом реки Гуадалупе. Об этом информировал телеканал CNN.

Согласно данным газеты The New York Times, в результате происшествия пропавшими без вести числятся свыше 40 человек, в то время как 28 тел все еще не опознаны.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп анонсировал свое посещение пострадавшего от наводнения штата 11 июля. В минувшее воскресенье он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр штата Техас. Днем ранее в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.