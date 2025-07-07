Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 7 июля отметился снижением. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,65%, до 2 783,49 пункта, индекс РТС - также на 0,65%, до 1 112,27 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 2,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,975 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 778,56 (-0,82%), индекс РТС составлял 1 110,3 пункта (-0,82%). Вместе с тем курс китайской валюты рос и составлял 10,982 рубля (+2,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.