Трамп сообщил, что Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA

Президент США Дональд Трамп отметил, что американский миллиардер Илон Маск просил его назначить своего близкого друга главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации опубликовал в минувшее воскресенье в Truth Соц. сети.

"Маск просил меня назначить одного из своих близких друзей директором NASA, и хотя я полагал, что его друг очень хорош, я был удивлен, когда узнал, что он был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал средства республиканцам. Илон, вероятно, был таким же", - указал Трамп.

"Я также счел неуместным, чтобы очень близкий друг Илона, работающего в космической отрасли, руководил NASA в то время, когда управление играет столь важную роль в корпоративной жизни Илона", - добавил он.

В начале прошлого месяца президент США отозвал кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, которого СМИ называли ставленником Маска, на пост руководителя NASA.