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Трамп сообщил, что Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA
7 июля 2025 / 11:43
Трамп сообщил, что Маск просил его назначить своего близкого друга директором NASA
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что американский миллиардер Илон Маск просил его назначить своего близкого друга главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации опубликовал в минувшее воскресенье в Truth Соц. сети.

"Маск просил меня назначить одного из своих близких друзей директором NASA, и хотя я полагал, что его друг очень хорош, я был удивлен, когда узнал, что он был демократом голубых кровей, который прежде никогда не жертвовал средства республиканцам. Илон, вероятно, был таким же", - указал Трамп.

"Я также счел неуместным, чтобы очень близкий друг Илона, работающего в космической отрасли, руководил NASA в то время, когда управление играет столь важную роль в корпоративной жизни Илона", - добавил он.

В начале прошлого месяца президент США отозвал кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана, которого СМИ называли ставленником Маска, на пост руководителя NASA.

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