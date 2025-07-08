Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 245 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 человек, от действий группировки "Запад" - свыше 210, "Юг" - более 130, "Центр" - свыше 440, на направлении "Восток" - более 200 и "Днепр" - до 85 военнослужащих, указали в российском оборонном ведомстве.