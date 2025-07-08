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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 245 военных
7 июля 2025 / 15:27
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российских группировок в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 245 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 человек, от действий группировки "Запад" - свыше 210, "Юг" - более 130, "Центр" - свыше 440, на направлении "Восток" - более 200 и "Днепр" - до 85 военнослужащих, указали в российском оборонном ведомстве.
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