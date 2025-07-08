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Политика
Пезешкиан заявил о попытке Израиля совершить на него покушение
7 июля 2025 / 15:43
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль предпринял попытку совершить на него покушение, но она завершилась провалом.
"Да, они пытались, но потерпели неудачу", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Пезешкиан отметил, что попытка покушения была совершена около полутора недель назад, добавив, что США не имели отношения к ней.
"Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов Израиль пытался нанести удар по району, где мы проводили совещание", - указал он.
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