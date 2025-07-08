Пезешкиан заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль предпринял попытку совершить на него покушение, но она завершилась провалом.

"Да, они пытались, но потерпели неудачу", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пезешкиан отметил, что попытка покушения была совершена около полутора недель назад, добавив, что США не имели отношения к ней.

"Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов Израиль пытался нанести удар по району, где мы проводили совещание", - указал он.