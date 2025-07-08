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Медведев отметил, что для фон дер Ляйен "начинается спидошлиц и краснофай"
7 июля 2025 / 15:57
Медведев отметил, что для фон дер Ляйен "начинается спидошлиц и краснофай"
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усмотрел "звоночки" в процессе в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и обрисовал дальнейшую судьбу оголтелых русофобов на Западе сигналами "радиостанции Судного дня".

"Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. По всей видимости, злобная тетка-гинеколог всех достала. При этом выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer во время пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса", - указал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Европарламент - "бессмысленный и беспощадный" - уже на этой неделе будет решать судьбу главы ЕК. "Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность. Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)", - написал Медведев.

Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанции Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с геополитическими событиями.

В понедельник будет обсуждаться вотум недоверия фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19. Вынесение на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия инициировал румынский евродепутат Георге Пиперя.

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