ФНПР: с сентября нельзя будет снижать премии более чем на 20% от оклада

Максимальное сокращение премии с 1 сентября текущего года не сможет составлять более 20% от месячного оклада сотрудника. Об этом заявил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев в беседе с ТАСС.

"Сегодня, к сожалению, как правило, работодатели делят зарплату так, что сотрудник может получать 20 тыс. рублей в качестве оклада, а 80 тыс. - в качестве премии. И в случае дисциплинарного проступка работодатель может лишить сотрудника всей премии, в итоге работник получит всего 20 тыс. на руки. Новые поправки в Трудовой кодекс РФ с 1 сентября позволят избежать таких ситуаций - теперь размер удержания в связи с лишением премии из-за дисциплинарного проступка не должен превышать 20% от всей ежемесячной зарплаты", - указал он.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, если в компании премирование регулируется коллективным договором, теперь в нем необходимо четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты.

"Профсоюзы поддерживают такие изменения в Трудовой кодекс, они важны для защиты трудовых прав. Четкие правила премирования сделают систему более прозрачной", - отметил он.