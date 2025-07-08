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Политика
Роман Старовойт обнаружен мертвым в личном автомобиле
7 июля 2025 / 16:32
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Бывший министр транспорта Роман Старовойт свел счеты с жизнью в Одинцове в своем личном авто. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.
По ее словам, тело экс-министра с огнестрельным ранением было найдено в Одинцовском городском округе в автомобиле.
"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - указала Петренко.
Приоритетной версией случившегося является суицид, добавила она.
Старовойт в понедельник утром был отправлен в отставку указом президента РФ. Причина такого решения в документе указана не была. Старовойт возглавлял Минтранс с мая прошлого года.
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