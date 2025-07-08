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Общество
Кравцов отметил, что школы могут сами устанавливать расписание уроков
7 июля 2025 / 16:47
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Минпросвещения подготовило единое планирование по школьным предметам, при этом каждая школа может самостоятельно устанавливать расписание уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.
"Сейчас мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования, единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Кроме того, мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание", - отметил он.
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