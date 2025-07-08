Кравцов отметил, что школы могут сами устанавливать расписание уроков

Минпросвещения подготовило единое планирование по школьным предметам, при этом каждая школа может самостоятельно устанавливать расписание уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

"Сейчас мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования, единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Кроме того, мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание", - отметил он.