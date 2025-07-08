В Москве прогнозируется аномальная жара

МЧС распространило предупреждение об аномальной жаре в Москве в период с 9 по 13 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского главка министерства сообщает ТАСС.

"Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 9 по 13 июля на территории города Москвы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов", - говорится с сообщении.

В МЧС рекомендовали в условиях высоких температур надевать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды, а также напомнили об опасности разведения костров.