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Общество
В Москве прогнозируется аномальная жара
7 июля 2025 / 16:58
© Артем Геодакян/ ТАСС
МЧС распространило предупреждение об аномальной жаре в Москве в период с 9 по 13 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского главка министерства сообщает ТАСС.
"Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, с 9 по 13 июля на территории города Москвы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7-9 градусов", - говорится с сообщении.
В МЧС рекомендовали в условиях высоких температур надевать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды, а также напомнили об опасности разведения костров.
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