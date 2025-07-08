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Политика
МИД РФ: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности
7 июля 2025 / 19:15
МИД РФ: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности

«Киевский режим население этих /новых – прим. ред./ регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

Отвечая на вопрос редакции, на каком основании Россия заявляет о суверенитете над Крымом и четырьмя недавно аннексированными регионами, российский министр заявил: «Использование термина «аннексия» в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной – Россией. Таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями.

Почему-то на Западе, когда вспоминают про Устав ООН, цитируют его строго избирательно, выдергивая, например, только территориальную целостность (п.4 ст. 2 Устава). При этом игнорируют право народов на самоопределение (п.2 ст. 1) и обязательство соблюдать «права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии» (п.3 ст. 1). Это чистой воды манипуляция и проявление двойных стандартов.

Напомню, что в 1970 г. – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого «имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории».

Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они – граждане второго сорта, чужаки. Например, в 2021 году. В.Зеленский публично называл жителей Юго-Востока страны «существами», призвал их «ради будущего их детей и внуков убираться в Россию». Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение «домой» – в Российскую Федерацию. Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может».

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