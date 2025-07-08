Нынешние власти Киева не представляют население русскоязычных регионов страны, поэтому сегодняшняя Украина в соответствии с международным правом не может претендовать на применение принципа территориальной целостности. На это обратил внимание министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр немзет".

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины", - подчеркнул он. В их числе - Крым, Севастополь, Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон, уточнил глава МИД РФ.

По его словам, в связи с этим киевский режим, согласно международному праву, не может претендовать на применение принципа территориальной целостности к украинскому государству.

Таким образом, глава российской дипломатии считает неуместным применение термина "аннексия" по отношения к упомянутым регионам, поскольку это неприемлемо, ведь на этих территориях были проведены референдумы, участники которых преимущественно проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Так, было реализовано право на самоопределение, которое отражено в Уставе ООН, указал он.

"Это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над вышеперечисленными территориями", - заключил Лавров.