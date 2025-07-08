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Политика
В Техасе жертвами наводнения стали не менее 27 человек из детского лагеря
7 июля 2025 / 17:31
© EPA/ LARRY W. SMITH/ТАСС
Не менее 27 человек из летнего лагеря для девочек погибли из-за наводнения в американском штате Техас, вызванного ливнями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщается на сайте лагеря.
"Лагерь Mystic скорбит о потере 27 детей и вожатых в результате катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", - сказано в заявлении.
Общее число погибших в Техасе при наводнении составило по меньшей мере 80 человек.
Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил о намерении посетить Техас 11 июля. В минувшее воскресенье он объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Керр этого штата.
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