В Техасе жертвами наводнения стали не менее 27 человек из детского лагеря

Не менее 27 человек из летнего лагеря для девочек погибли из-за наводнения в американском штате Техас, вызванного ливнями и разливом реки Гуадалупе. Об этом сообщается на сайте лагеря.

"Лагерь Mystic скорбит о потере 27 детей и вожатых в результате катастрофического наводнения на реке Гуадалупе", - сказано в заявлении.

Общее число погибших в Техасе при наводнении составило по меньшей мере 80 человек.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп сообщил о намерении посетить Техас 11 июля. В минувшее воскресенье он объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Керр этого штата.