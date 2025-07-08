Фильм "Не одна дома 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Не одна дома 2" стал лидером кинопроката в России и СНГ на выходных, собрав 67,3 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 3 по 6 июля.

Картина рассказывает о девочке Маше, которая отправляется с родителями в летнее путешествие в автодоме. В кемпинге она знакомится с девочкой по имени Маша, которая не хочет ехать в лагерь. Девочки меняются местами. Режиссером фильма выступил Митрий Семенов-Алейников. Роли исполнили: Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин.

На второй строчке расположился фильм "На деревню дедушке", который собрал 50 млн рублей. В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова. Режиссер - Владислав Богуш.

Третьим стал фильм F1, за уик-энд он собрал 43,1 млн рублей. В ролях - Брэд Питт, Симон Эшли, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис.

Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, оказался на второй позиции в странах СНГ, собрав 54 млн руб. за выходные.