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Гросси: полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно
7 июля 2025 / 18:09
Гросси: полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Иранскую ядерную программу невозможно полностью уничтожить, для решения проблемы нужны дипломатические усилия и переговоры. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при общении с журналистами в Варшаве.

"Принимая во внимание серьезный ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана, нам все еще необходимо устойчивое решение этой проблемы. Оно не может быть военным, так как невозможно полностью уничтожить потенциал настолько важной страны, которая располагает технологической и промышленной базой", - отметил он в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

"В каждом из возможным сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура. Иначе это будет очень хрупкое соглашение", - указал Гросси.

Он обратил внимание, что сейчас ведутся "определенные переговоры через посредников". "Мы находимся в постконфликтной фазе, мы должны ее преодолеть. Я надеюсь, что вскоре мы наберем темп и поможем в достижении соглашения", - добавил глава МАГАТЭ.

25 июня парламент Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей конституции утвердил соответствующий документ. 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал этот закон.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе США Аль-Удейд в Катаре. Перемирие между Ираном и Израилем начало действовать 24 июня. 

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