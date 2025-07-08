Путин утвердил обязательную предустановку RuStore на iPhone

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательную установку единого российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты и другие устройства. Соответствующая инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов.

Парламентарии обращали внимание, что некоторые производители устройств продолжают вводить запреты на сторонние приложения, а также ограничивают доступ к отдельным функциям. В первую очередь, это касается смартфонов и планшетов Apple.

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен магазин приложений AppStore. Альтернативные магазины не доступны - в большинстве стран поставить сторонние приложения можно только неофициально. Но для ряда государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Европейском союзе.

Вместе с тем в России с начала 2022 года из-за санкций недоступны некоторые встроенные функции, включая платежи через Apple Pay.