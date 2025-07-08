Скончалась старейшая жительница Северной Осетии

Старейшая жительница Северной Осетии Соня Аркаева скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщил и.о. главы администрации Сурх-Дигорского сельского поселения Олег Марзоев.

"Старейшая жительница нашего села Соня Аркаева умерла в возрасте 98 лет. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - сказал он в беседе с ТАСС.

Село Сурх-Дигора, где проживала внесенная в Книгу рекордов России Соня Аркаева, единственное из 157 тыс. российских сельских поселений, которое уже трижды было внесено в реестр достижений по долгожительству. Впервые рекордсменом по количеству долгожителей Сурх-Дигора стала в 6 июля 2021 года. На момент фиксации данного рекорда в селе проживали 17 долгожителей.

Соня Аркаева родилась 10 февраля 1927 года. Более трех десятков лет проработала в колхозе, удостоена юбилейных медалей Великой Отечественной войны.