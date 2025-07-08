Лавров: на саммите БРИКС было единство в неприемлемости ударов по Ирану

Государства - члены БРИКС на саммите были едины в том, что атаки Израиля и США в отношении Ирана неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита.

"Единой была позиция о неприемлемости израильских и американских ударов по территории Ирана, которые были нанесены в нарушение международного права, в нарушении Устава ООН, в нарушение соглашений о гарантиях по линии Международного агентства по атомной энергии", - подчеркнул он.

Лавров также обратил внимание, что в итоговой декларации саммита все члены БРИКС высказались в пользу прекращения любых агрессивных действий не только против Ирана, но и против сектора Газа, где наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация.

"У всех сложилось четкое ощущение, что аналогичным образом представители израильской армии собираются действовать и на западном берегу реки Иордан, что серьезно подрывает саму перспективу создания палестинского государства", - указал он.

Вместе с тем глава российской дипломатии отметил, что все члены БРИКС выступают за выполнение решений ООН о двухгосударственной развязке палестино-израильского конфликта. "Будем добиваться того, чтобы эти решения никто не пытался предать забвению", - подытожил Лавров.