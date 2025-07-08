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Безопасность
Лица без гражданства смогут служить по контракту в ВС РФ
7 июля 2025 / 19:17
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Лица без российского гражданства теперь смогут служить в Вооруженных силах РФ по контракту. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Изменения внесены в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне" и "О статусе военнослужащих". Нововведения позволяют лицам без гражданства заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях.
Контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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