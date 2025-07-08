Минтранс выразил соболезнования родным Старовойта

Минтранс РФ выразил соболезнования родным и близким бывшего главы министерства Романа Старовойта. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

"Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта", - следует из текста послания.

Уточняется, что "о дате, времени и месте прощания с Романом Старовойтом будет проинформировано дополнительно".

Ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было найдено тело Старовойта с огнестрельным ранением, приоритетная версия - суицид.

Старовойт утром 7 июля указом президента РФ был отправлен в отставку. Причина такого решения в документе не называлась.