Лавров отметил, что в НАТО зреет "легкий бунт на корабле"

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил назревание "легкого бунта на корабле" НАТО ввиду усиливающихся разногласий. Вместе с тем он обратил внимание на единство БРИКС.

Министр, отвечая на вопросы журналистов по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, указал, что "расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса".

"Там углубляются разногласия, зреет такой легкий бунт на корабле, так как все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами", - заявил он.

При этом глава российской дипломатии не видит риска размытости организации БРИКС. "Они, наверное, рефлексируют, поскольку у всех на глазах пример расширения НАТО", - сказал он, комментируя сообщения западных СМИ о том, что расширение БРИКС якобы не пошло на пользу и размывает способность группы выступать единым фронтом.

"В БРИКС такого риска никогда не было, и никакой угрозы размытости нашей деятельности я не вижу", - подчеркнул он.

"БРИКС неизменно опирался на принципы равноправия, взаимоуважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом", - заключил министр.