В ДНР ввели штрафы за продажу алкоголя после 22:00

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) ввел штрафы за розничную продажу алкоголя с 22:00 до 9:00. Об этом информировали в пресс-службе Народного совета республики.

"Нарушение дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя в нашей республике будет наказуемо. Вносимые изменения в закон предполагают наложение административного штрафа для физических, должностных и юридических лиц", - приводит пресс-служба слова депутата Елены Шишкиной.

Документ дополняет закон "Об административных нарушениях в ДНР" новой статьей о штрафах за нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения закреплены законом, принятым в регионе в октябре прошлого года. Речь идет о запрете продажи алкоголя во время последних звонков и выпускных вечеров, в Международный день защиты детей, День семьи, любви и верности, в День знаний и другие, а также с 22:00 до 9:00.

Так, для физических лиц нарушение влечет штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.