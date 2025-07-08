США введут пошлины в 25% на импорт из Южной Кореи и Японии

США приняли решение применить с 1 августа текущего года таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Республики Корея и Японии. Об этом информировал американский президент Дональд Трамп.

Он разместил в Truth Соц. сети тексты посланий в адрес лидеров Южной Кореи и Японии, в которых называются эти уровни пошлин. Вместе с тем указывается, что если Токио и Сеул решат ввести в отношении Вашингтона встречные пошлины, то Соединенные Штаты увеличит свои тарифные ставки, касающиеся этих двух стран. Такие ставки будут увеличены на те величины, которые решат установить Япония и Республика Корея, подчеркнул глава Белого дома.

2 апреля президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день Трамп заявил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как уточнили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный 10%-ный тариф.