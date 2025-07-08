Дмитрий Потапов назначен генконсулом России в Сан-Паулу

Дипломат Дмитрий Потапов назначен генеральным консулом России в Сан-Паулу (Бразилия). Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"Потапов Дмитрий Вадимович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Сан-Паулу, Федеративная Республика Бразилия", - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что на дипломатической службе Потапов состоит с 1995 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом.