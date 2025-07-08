Эсминец в подарок

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Япония планирует передать шесть списанных эсминцев Филиппинам. Это станет первым случаем передачи боевых кораблей из состава Морских сил самообороны Японии другой стране, сообщает газета «Иомиури» со ссылкой на правительственные источники.

Этим шагом Токио демонстрирует свою нацеленность на сдерживание КНР в западной части Тихого океана, укрепляет «квазисоюзничесткие» отношения с Манилой в этим вопросе, а также делает еще один шаг к отказу от добровольных ограничений в области экспорта вооружений, принятых в 60х-70х годах прошлого столетия в рамках пацифистской политики Японии послевоенного периода.

Во время встречи в Сингапуре в начале июня министр обороны Японии Гэн Накатани и министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро утвердили планы по передаче списанных эсминцев сопровождения типа «Абукума».

Эсминцы были введены в эксплуатацию в период с 1989 по 1993 год, имеют длину 109 метров и водоизмещение 2000 тонн, экипаж около 120 человек. Корабли оснащены противолодочными и противокорабельными ракетами.

Токио уже планировал вывести эти корабли из состава флота в связи с политикой активной модернизации свои вооруженных сил на фоне нарастающей нехватки кадров. С другой стороны, Филиппины, которые располагают только двумя фрегатами, смогут, как считают в Японии, внести более весомую лепту в сдерживание Китая, которого Токио, Манила и Вашингтон обвиняют в экспансии в акватории Южно-Китайского моря, способной создать угрозу мореплаванию. Кроме того, между Китаем и Филиппинами существует территориальный спор по поводу архипелага Спратли, Парасельских островов и рифа Скарборо, время от времени выливающийся в «демонстрацию флага» и опасные маневрирования кораблей двух государств. Так в апреле военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вытеснили филиппинский сторожевой корабль из акватории острова Хуанъянь (риф Скарборо). Аналогичный инцидент возник и в феврале нынешнего года. Пополнение ВМФ Филиппин за счет японских кораблей несомненно обострит ситуацию в этом регионе.

Кроме того, Токио в рамках пересмотра своей оборонной политики и курса на расширение военно-политического влияния в регионе стремится укреплять военные связи с Филиппинами, которые так же, как и Япония являются официальным военным союзником США. На саммите в апреле нынешнего года лидеры двух стран договорились начать переговоры о соглашении о закупках и взаимном обслуживании (ＡＣＳＡ), которое позволит Силам самообороны Японии и филиппинским военным обеспечивать друг друга продовольствием, топливом и другими ресурсами. Передаче японских боевых кораблей Филиппинам расширяет рамки такого «квазиальянса», способствуя более тесному сотрудничеству между вооружёнными силами двух стран. «Мы сможем держать китайские вооружённые силы под контролем», — заявил, как пишет «Иомиури», высокопоставленный офицер Сил самообороны Японии.

Наконец, весьма важной для Токио является стратегическая линия отказа от добровольных органический в военной области, включая ограничение военных расходов 1 проц. ВВП, т.н. «три неядерных принципа», запрет на отправку вооруженных сил за рубеж и боевые действия за пределами своей территории, экспорт боевой техники и вооружений, а в конечном итоги – пересмотр т.н. «мирных статей» послевоенной конституции. Все эти ограничения в последние годы снабжены исключениями или расширенными толкованиями, существенно размывающими их рамки.

Нынешняя сделка с Филиппинами полностью этой линии соответствует.

В 1967 году Япония приняла закон о контроле за экспортом вооружений, который практически запрещал экспорт оружия и военной техники. В 1976 контроль за экспортом был еще более ужесточен и вводил запрет на экспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии конфликта или нарушающие права человека. В 2014 году Япония приняла закон о развитии экспорта оборонной продукции, что позволило ограниченно участвовать в международных совместных оборонных проектах, а также передавать развивающимся странам военную технику, снимаемую с вооружения. Но при этом политические ограничения сохраняются.

Сейчас в соответствии с «Тремя принципами передачи оборонного оборудования и технологий» Япония может экспортировать военную технику только в том случае, если оно предназначено для спасательных операций, транспортировки, патрулирования, наблюдения и траления. Однако есть лазейка для экспорта или передачи вооружений – совместное переоборудование или доработка.

Сейчас Япония совместно с Великобританией и Италией работает над созданием истребителя нового поколения, а с Австралией планирует построить военный корабль нового типа на основе проекта фрегатов класса «Могами». Кроме того, Токио уже передавал Филиппинам патрульные самолеты TC-90 «Кинг Эйр», а Индии – оборудование связи для патрульных кораблей.

В нынешнем случае Япония планирует преобразовать сделку по передаче кораблей в совместный проект по их модернизации, установке современного оборудования и телекоммуникационных систем.

Словом, все по закону. И это создает прецедент, позволяющей Японии двигаться в направлении экспорта вооружений. По меньшей мере - в рамках своих военно-политических задач. Что, впрочем, не исключает и коммерческих интересов, учитывая выдающиеся успехи страны по развитию многих видов массового конвейерного производства.