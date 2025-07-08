Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте (ЕП) на слушаниях по вынесению ей вотума недоверия из-за обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, обвинила в организации этого голосования "сторонников России".

"Европейская демократия сталкивается с серьезными вызовами. Мы живем во времена борьбы между демократией и антилиберализмом. Мы видим тревожные сигналы со стороны экстремистских партий, стремящихся поляризовать общество через дезинформацию. Свидетельств того, что у них есть реальные решения, нет. Но есть доказательства того, что многие из них получают поддержку от наших врагов из России или других стран", - сказала она на сессии Европарламента в Страсбурге.

В своей речи Фон дер Ляйен не дала внятных ответов на выдвинутые в отношении нее обвинения в злоупотреблениях служебным положением при заключении контрактов на закупки странами сообщества вакцин, не прошедших клинические испытания, а просто назвала эти обвинения "теориями заговора". Глава ЕК также назвала группы депутатов, выступивших за вотум недоверия, "движениями, питаемыми теориями заговора: от антиваксеров до сторонников Путина".

Вместе с тем она призвала депутатов "защитить демократию в ЕС", поддержав Еврокомиссию. Фон дер Ляйен также назвала голосование в свою поддержку "защитой единства ЕС" перед лицом США, Китая и ради помощи Украине.

Само голосование по вотуму недоверия главе ЕК состоится 10 июля.

Вынесение на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия инициировал румынский евродепутат Георге Пиперя. Он обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.