Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 июля 2025 / 01:58
КОТИРОВКИ
USD
08/07
78.7185
EUR
08/07
92.4138
Новости часа
США вводят на импорт из Казахстана пошлины в размере 25% Лула да Силва назвал несерьезными угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС
Москва
8 июля 2025 / 01:58
Котировки
USD
08/07
78.7185
0.0000
EUR
08/07
92.4138
0.0000
МИД РФ: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности
МИД РФ: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности
7 июля 2025 / 19:15
По Украине у РФ и США серьезные разногласия - политолог
По Украине у РФ и США серьезные разногласия - политолог
7 июля 2025 / 14:16
Эксперт Брутер: похоже, Иран не сломлен 12-дневной войной
Эксперт Брутер: похоже, Иран не сломлен 12-дневной войной
7 июля 2025 / 14:11
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Подрывная деятельность против России
Политика
Фон дер Ляйен обвинила в вынесении ей вотума недоверия "сторонников РФ"
7 июля 2025 / 20:58
Фон дер Ляйен обвинила в вынесении ей вотума недоверия "сторонников РФ"
© Johanna Geron, Pool Photo via AP/ТАСС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте (ЕП) на слушаниях по вынесению ей вотума недоверия из-за обвинений в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, обвинила в организации этого голосования "сторонников России".

"Европейская демократия сталкивается с серьезными вызовами. Мы живем во времена борьбы между демократией и антилиберализмом. Мы видим тревожные сигналы со стороны экстремистских партий, стремящихся поляризовать общество через дезинформацию. Свидетельств того, что у них есть реальные решения, нет. Но есть доказательства того, что многие из них получают поддержку от наших врагов из России или других стран", - сказала она на сессии Европарламента в Страсбурге.

В своей речи Фон дер Ляйен не дала внятных ответов на выдвинутые в отношении нее обвинения в злоупотреблениях служебным положением при заключении контрактов на закупки странами сообщества вакцин, не прошедших клинические испытания, а просто назвала эти обвинения "теориями заговора". Глава ЕК также назвала группы депутатов, выступивших за вотум недоверия, "движениями, питаемыми теориями заговора: от антиваксеров до сторонников Путина".

Вместе с тем она призвала депутатов "защитить демократию в ЕС", поддержав Еврокомиссию. Фон дер Ляйен также назвала голосование в свою поддержку "защитой единства ЕС" перед лицом США, Китая и ради помощи Украине.

Само голосование по вотуму недоверия главе ЕК состоится 10 июля.

Вынесение на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия инициировал румынский евродепутат Георге Пиперя. Он обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.

МИД РФ: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности
МИД РФ: Киев не может претендовать на принцип территориальной целостности
По Украине у РФ и США серьезные разногласия - политолог
По Украине у РФ и США серьезные разногласия - политолог
Эксперт Брутер: похоже, Иран не сломлен 12-дневной войной
Эксперт Брутер: похоже, Иран не сломлен 12-дневной войной
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
21:32
США вводят на импорт из Казахстана пошлины в размере 25%
21:15
Лула да Силва назвал несерьезными угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС
20:58
Фон дер Ляйен обвинила в вынесении ей вотума недоверия "сторонников РФ"
20:41
Дмитрий Потапов назначен генконсулом России в Сан-Паулу
20:30
США введут пошлины в 25% на импорт из Южной Кореи и Японии
20:10
В ДНР ввели штрафы за продажу алкоголя после 22:00
19:51
Лавров отметил, что в НАТО зреет "легкий бунт на корабле"
19:33
Минтранс выразил соболезнования родным Старовойта
19:17
Лица без гражданства смогут служить по контракту в ВС РФ
18:59
Лавров: на саммите БРИКС было единство в неприемлемости ударов по Ирану
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения