Лула да Силва назвал несерьезными угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС

Угрозы президента США Дональда Трампа применить таможенные пошлины в отношении партнеров БРИКС являются безответственными. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как Соединенные Штаты, угрожал миру в интернете. Думаю, что это большая ошибка и безответственное решение", - сказал он в ходе пресс-конференции после саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.