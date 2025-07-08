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Экономика
Лула да Силва назвал несерьезными угрозы Трампа о пошлинах против партнеров БРИКС
7 июля 2025 / 21:15
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Угрозы президента США Дональда Трампа применить таможенные пошлины в отношении партнеров БРИКС являются безответственными. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как Соединенные Штаты, угрожал миру в интернете. Думаю, что это большая ошибка и безответственное решение", - сказал он в ходе пресс-конференции после саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
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