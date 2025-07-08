США вводят на импорт из Казахстана пошлины в размере 25%

США решили применить с 1 августа текущего года таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Казахстана. Соответствующее сообщение разместил американский президент Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

Вместе с тем уточняется, что если Астана решит ввести в отношении Вашингтона встречные пошлины, то Соединенные Штаты увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Казахстана. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Астана, подчеркнул глава Белого дома.

2 апреля президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день Трамп заявил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как уточнили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный 10%-ный тариф.