Россия и Афганистан полностью нормализовали отношения

Юрий Веселов, военный обозреватель

Официальному признанию афганского правительства предшествовало решение Верховного суда Российской Федерации от 17 апреля о приостановлении запрета на деятельность «Движения талибов» в России. Таким образом, Россия после 1919 года вновь стала первым государством, установившим отношения с независимым Афганистаном, а в июле текущего года – официально признавшим новое афганское правительство, которое пришло к власти после вывода американских войск в 2021 году.

Решение о восстановлении полноценных отношений с Исламским Эмиратом Афганистан (ИЭА) принимал президент РФ Владимир Путин по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова. На сегодняшний день Российская Федерация – единственная страна, установившая официальные отношения с Афганистаном. Первый афганский эмират был провозглашен в 1996 году, закончил свое существование в 2001 году и был признан только Саудовской Аравией, ОАЭ и Пакистаном. Однако они сейчас нет спешат восстанавливать двусторонние отношения.

Было бы неверно утверждать о том, что до 4 июля 2025 года между Москвой и Кабулом полностью отсутствовали связи. В 2019 году в России прошли мероприятия по случаю 100-летней годовщины дипломатических отношений между странами. Несмотря на смену режимов, в афганской столице не прекращало деятельность русское Посольство. Вот и сейчас в Кабуле с восторгом расценивают решение Москвы. «Теперь, когда процесс признания запущен, Россия оказалась впереди всех», - заявил 3 июля министр иностранных дел ИЭА Амир Хан Моттаки, выразив надежду на то, что «это смелое решение станет примером для других».

Россия и Афганистан в последние годы совершили много шагов навстречу друг другу: обе стороны не только рассматривают возможности экономического и технологического сотрудничества, но уже приступили к проектным работам по совершенствованию существующих важных объектов инфраструктуры, строительству новых транспортных сообщений, промышленному освоению районов добычи полезных ископаемых и других направлений. Эмират активно сотрудничает с частными компаниями из Китая, Пакистана, Индии, Ирана, ряда арабских стран.

Нормализация отношений с Афганистаном нужно расценивать как переход в установлении связей из де-факто в де-юре. Не исключено, что уже в ближайшей перспективе стороны пойдут на сформирование российско-афганской межправительственной комиссии, которая будет на практике осуществлять координацию широкого сотрудничества.

Следует отметить, что своеобразным толчком в восстановлении отношений и признании правительства талибов стало осуждение Кабулом террористического акта в подмосковном «Крокус-Сити», совершенном в 2024 году группой таджикских боевиков из базирующейся в Афганистане мусульманской террористической организации «Вилайет Хорасан». Безусловно, экономические проекты по использованию афганского транзитного потенциала для выхода России в другие азиатские районы очень важны для россиян. Однако все же наиболее стратегически значимым представляется организация совместного взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и трансграничной преступностью.

Нынешнее правительство Афганистана объявило священную войну запрещенным в России международным исламским террористическим и экстремистским группировкам и организациям, под угрозой смерти запретило производство наркотиков и их транзит за пределы страны. По официальным данным ООН, транзит наркотиков из Афганистана в другие районы мира сократился на 95%.

Афганские власти в последнее время признают значительное усиление подрывной деятельности в стране террористического интернационала и, в частности, местного филиала Исламского государства (международная мусульманская террористическая группировка), активизации специальных служб США, Британии и ряда других европейских стран по переброске в страну боевиков из Западной Европы и снабжению их оружием и военным имуществом. Правительство вынуждено затрачивать значительные средства на содержание и материально-техническое оснащение армии, специальных сил и сил правопорядка.

В Афганистане даже среди бывших моджахедов, занимающих довольно высокие посты в силовых структурах, есть много лиц, получивших военное и специальное образование в учебных заведениях Министерств Обороны и Внутренних дел России. Не исключено, что после восстановления в полном объеме двусторонних дипломатических отношений и обмена посольствами, талибы выступят с настойчивой просьбой о налаживании военного и военно-технического сотрудничества, оказании помощи в укреплении своих силовых структур и подготовке национальных военных кадров в России.