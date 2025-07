В чем причина западной критики персоны №2 киевского режима?

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Глава киевского «офиса президента» Андрей Ермак внезапно оказался объектом жесткой критики влиятельных западных СМИ. Надо сказать, еще месяц назад, в преддверии американского вояжа данного политика, заокеанские издания посвятили ему ряд публикаций с диапазоном тональностей от нейтральной до сдержанно-невосторженной, но тогда, по крайней мере, все признавали его управленческие способности и аппаратные возможности.

Возможности признают и сейчас, но уже открыто со знаком «минус». Спустя две недели после визита Ермак стал главным героем большого материала газеты Politico, сославшейся ссылкой на более чем десяток источников. Согласны данным издания, относительно «главы ОП» едины во мнения и республиканцы, и демократы: он в равной степени раздражает обе «башни».

В американской столице Андрея Ермака называют «редким случаем консенсуса»: и среди демократов, и среди республиканцев накопилось недовольство его поведением. После своего визита в Штаты Ермак воспринимается в Вашингтоне как «раздражающий обе партии» переговорщик.

«Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлен о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины», - писало издание. Оказалось, что Ермак, спонтанно приехав на берега Потомак, не сумел добиться практически ни одной из встреч, которые желал. Беседу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент, глава президентского аппарата Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака ждать, а затем тоже отказалась встречаться, Вице-президент Джей Ди Вэнс вообще проигнорировал запрос. «Мы не поняли, зачем он приехал», — признался один из источников издания.

Прохладно относятся к Ермаку и элиты Демпартии, которые готовы поддерживать киевский режим, но не раз просили проводить встречи с Зеленским без его ближайшего соратника («Зе» на это согласился). Один из экспертов Politico назвал Ермака «экзистенциальной угрозой» для отношений между Украиной и США, другой прямо сказал: «Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли». Сам Ермак заявил изданию, что «если другие считают вас «сложным» — так тому и быть. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента». «У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика — я пришел говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине», - добавил он.

Теперь настало очередь издания The Economist , утверждающего, что киевский режим теряет устойчивость из-за политических интриг Ермака. На фоне сокращения американской военной помощи резко усилились интриги и расколы в украинской элите. В банке с пауками самый хищный экземпляр — как раз «глава ОП», которого The Economist именует «теневым премьером». Он концентрирует власть, продвигает своих протеже и пытается скинуть на обочину конкурентов. Именно он якобы стоит за коррупционным скандалом с вице-премьером Чернышовым. Напомним, чиновник Чернышов проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Ермак, по данным The Economist, «позволил делу развиваться», хотя другие аналогичные расследования блокировал.

Также Ермак пытался заменить премьера Шмыгаля («неконфликтного и послушного администратора») на свою сподвижницу вице-премьера Свириденко, предпринял и несколько заходов на устранение главы ГУР Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом). Буданова пока спасает лишь заступничество Вашингтона и нежелание Зеленского прослыть совсем уж марионеткой. Но в остальном Ермак и Зеленский настолько близки, что, по определению The Economist, «по сути один человек». Ермак контролирует почти 9/10 информации, поступающей формальному шефу.

В контексте дипломатической неопределенности и недостатка ресурсов такая централизация власти превращается для Украины из полезной «сильной руки» в угрозу. «Россия нас жарит медленно, а мы тут играем в идиотизм», — приводит The Economist слова одного из чиновников.

Кто стоит за такой агрессивной атакой на одну из ведущих фигур Банковой? Можно считать её следствием реального антиермаковского консенсуса немалой части влиятельных глобальных/американских элит. Правда, мотивы у них могут быть разными. Одни, будучи недовольны Зеленским и созданной им конфигурацией, всё-таки считают его как-никаким, но устоявшимся символом «сопротивления России» и хотят провести косметический ремонт режима путем отставки кого-то из влиятельных украинских деятелей. Ермак с этой точки зрения самое то, почти Зеленский, но не он. Другие, наоборот, как раз продолжают считать самого Зеленского хорошим парнем, попавшим под дурное влияние.

Украинские СМИ допускают и то, что западная критика скорее является отголосок внутриукраинской борьбы. «Главными противниками Ермака называют три группы. Во‑первых, внутри аппарата — Арахамия и Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов) откровенно против его кадровых амбиций, особенно в деле смены Шмыгаля на Свириденко. Во‑вторых, политическое окружение Порошенко, которому грозит уголовное дело, и он заинтересован в падении Ермака, чтобы дестабилизировать власть. В-третьих, прозападные активисты, политики и СМИ, прежде связанные с Демпартией США, которые стремятся вернуть контроль над распределением помощи», - пишет одно из читаемых изданий.

Нам же, вне зависимости от выбора оптики для оценки западных публикаций, остается констатировать продолжение «игр престолов» как внутри Украины, так и вокруг нее.