Ближний Восток на ужин

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. Эта поездка стала третьей с момента возвращения действующего американского президента в Белый дом. В качестве формата общения был выбран ужин. Совместных заявлений для прессы не делалось. Тем не менее, спектр тем, учитывая последние события на Ближнем Востоке, очевидно, был достаточно широким. А последствия беседы этих двух политиков для региона могут стать более чем масштабными.

Достаточно вспомнить, что чуть более двух недель назад по приказу Дональда Трампа американские военные атаковали ядерные объекты в Иране и тем самым поддержали израильскую кампанию против Исламской республики. И хотя уже тогда наметилась разрядка, полной определенности по поводу дальнейших подходов ни у Израиля, ни у США нет. В СМИ периодически появляются спекуляции, что каждая из стран при определенных условиях может возобновить боевые действия против Тегерана. Под вопросом также остается местонахождение нескольких сот килограммов обогащенного до 60% иранского урана. Равно как нет понимания и относительно возможности Исламской республики обогащать уран в будущем, против чего выступают как в Вашингтоне, так и в Тель-Авиве. Официальные представители США всячески подчеркивают: контакты с Ираном сохраняются. Вот только до полноценных переговоров по ядерной сделке, судя по всему, еще далеко. Впрочем, непонятно, состоятся ли они вообще или вся ситуация будет сохраняться в нынешнем подвешенном состоянии.

Другое дело - сектор Газа. За несколько дней до визита Биньямина Нетаньяху в США Дональд Трамп представил новый план, предусматривающий 60-дневное перемирие в палестинском эксклаве, обмен израильских заложников на палестинских заключенных, отвод израильских военных из отдельных районов и ряд других шагов, которые, по задумке хозяина Овального кабинета, должны привести к прекращению кровопролитного конфликта.

Правда, ранее представители США уже не раз предлагали схожие по своей сути планы по Газе, но ситуация каждый раз развивалась практически по одному и тому же сценарию: Израиль отвечал согласием на американские наработки, затем ХАМАС вносил свои коррективы, Тель-Авив тут же выступал против и раскручивал маховик насилия против палестинцев.

Возможно, на этот раз у Дональда Трампа получится. Шансы на такое "принуждение к миру" повышаются с учетом того, что Иран, поддерживающий ХАМАС, оказался ослабленным в результате недавних боевых действий. С другой стороны, ничего принципиально нового в плане Дональда Трампа не содержится. А значит, нет и гарантий того, что, получив последнего заложника, израильтяне не начнут стирать сектор Газа в пыль с куда большим ожесточением, нежели сейчас.

Между тем Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху могли обсудить и вопрос присоединения к соглашениям Авраама новых стран. Это серия договоров, которые действующий американский президент инициировал в ходе своего предыдущего срока. Они предусматривают прекращение конфликта с Израилем и установление с ним дипломатических отношений. На данный момент к ним присоединились ОАЭ, Судан, Бахрейн и Марокко. Главный кандидат, который может пополнить их ряды, - это Сирия. После смены власти в Дамаске новое руководство делает многое, чтобы не нагнетать отношения с Тель-Авивом. Особенно показательным был тот факт, что Сирия стала единственной арабской страной, которая не осудила израильскую агрессию против Ирана. Некоторые эксперты связывают такую позицию с тем, что еще совсем недавно нынешние сирийские руководители сражались против военных из Исламской республики, которые поддерживали Башара Асада. Но едва ли это главная причина. Слишком много в последнее время появилось утечек в СМИ о желании властей в Дамаске поэтапно нормализовать отношения с Тель-Авивом.

Другой возможный претендент на примирение с Израилем - Саудовская Аравия. Перспективы урегулирования отношений оформились еще при администрации Джо Байдена, которая приложила немало сил для этого. У американцев - неважно, демократов или республиканцев - в этом свой интерес. Еще в 2023 году на саммите G20 было объявлено об инициативе по созданию транспортного коридора из Индии через Саудовскую Аравию и Израиль в Европу. Естественно, это прямой конкурент китайского проекта "Один пояс, один путь". Его оформлению на практике помешало нападение ХАМАС и ответные действия Израиля. Эр-Рияд в этих условиях категорически отказывается идти на урегулирование отношений с Тель-Авивом. Но позиция саудовцев может стать более гибкой, если на палестинском направлении появится просвет. А Дональд Трамп в этом случае не только предстанет миротворцем, но и сможет торпедировать китайские планы по дополнительной экономической экспансии на Запад.

Как бы то ни было, за внешне теплыми отношениями между американским президентом и израильским премьером могут скрываться вполне серьезные противоречия. Дональду Трампу нужен такой Ближний Восток, чтобы США могли там поменьше тратить за счет сокращения своих воинских контингентов, зарабатывать, используя старые и новые транспортные коридоры и выстраивая экономические отношения с максимально возможным количеством игроков, и вставлять палки в колеса Китаю, для которого этот регион является одним из ключевых.

У Биньямина Нетаньяху масштабы задач куда скромнее. Ему достаточно продолжать сидеть в кресле премьер-министра. А учитывая серьезные вызовы со стороны оппозиции и перспективы судебного преследования, один из немногих выходов для него - поддерживать постоянную напряженность в регионе, сопровождаемую периодическими витками эскалации, вроде той, что была в отношении Ирана.

Достаточно ли для сближения этих, казалось бы, довольно противоречащих позиций совместного ужина между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху - будет известно довольно скоро. Но что-то подсказывает, что превращение Ближнего Востока в тихий и спокойные регион, а сектора Газа - в местную Ривьеру, о чем ранее говорил американский лидер, является пока пределом мечтаний.