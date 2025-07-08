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Безопасность
Эксперт Брутер: перемирие в Газе не решает главную проблему
8 июля 2025 / 13:00

Шестьдесят дней перемирия в Газе Трамп может быть и добьется, но это не значит, что ему удастся что-то там урегулировать. Трудно представить, что президент Америки заставит Нетаньяху признать и создать Палестинское государство.

Первопричина конфликта не устраняется. Прочие арабские государства показывают неготовность вмешиваться в происходящее. Они считают, что у них есть свои интересы во взаимоотношениях с США и Израилем. А без солидарной позиции арабского мира этот вопрос решен быть не может. Все остальные не имеют возможности в достаточной степени влиять на ситуацию и на позицию Вашингтона. Таким образом, перемирие возможно, но, как и всякое перемирие, глобальных проблем оно не решает.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/7dda094e70e7702f60e0d64efd3ecd52/

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