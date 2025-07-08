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Политика
Антироссийские санкции вновь в повестке Трампа?
8 июля 2025 / 13:03

Президент США Дональд Трамп, заявивший, что не добился успеха в урегулировании российско-украинского конфликта, может ввести дополнительные антироссийские санкции. Однако, с учетом почти нулевого товарооборота США и России они мало на что повлияют.

Передача вооружений Украине в любом случае будет продолжена, но в новых условиях возникнет вопрос: за чей счет? США поставят оружие, но теперь платить за это будет Евросоюз. Америка увеличит поставки в Европу, новое американское оружие европейцы возьмут себе, а свое старое – отправят на Украину. С военно-технической точки зрения ситуация на поле боя изменится несильно. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1f79bd8f39019e6325121e594191d8dd/

 

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