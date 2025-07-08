Трамп заявил о намерении США поставлять Украине оружие

Соединенные Штаты будут поставлять Украине оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме 7 июля.

"Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о наличии у Вашингтона планов поставки оружия Киеву.

"По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, по большей части оборонительное", - отметил он.

Украинский кризис Трамп назвал "монстром, созданным экс-президентом США Джо Байденом". Вместе с тем глава Белого дома вновь повторил тезис о том, что он "очень недоволен президентом России Владимиром Путиным". "Я огорчен тем, что Путин не остановился", - подчеркнул он.

2 июля газета The New York Times писала о том, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других вооружений.