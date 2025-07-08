Армия России близка к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики (ДНР)Э, пишет американская газета New York Times.

Как отмечается, Константиновка, являющаяся важным пунктом снабжения на территории ДНР, оккупированной солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в окружении со стороны России, а для самих войск киевского режима были созданы тяжелейшие условия, в которых ограничены любые попытки перемещения.

Некоторое время назад советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в беседе с ТАСС, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Константиновка - Дружковка, указав, что ВСУ в Константиновке попали в огневой мешок.